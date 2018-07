Deel dit artikel:











TT Museum mogelijk onder dak bij TT Instituut In het TT-pop-upmuseum stonden onder meer historische motoren (foto: RTV Drenthe / Fred van Os) Twee motoren in het tijdelijke TT-museum (foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

ASSEN - Het TT Museum krijgt in Assen mogelijk een vaste plek in het TT Instituut bij het TT Circuit. Het bestuur van Stichting TT Museum is in elk geval 'serieus in gesprek met een partij'.

Succes Pop-Up TT Museum

In aanloop naar de 88ste TT kon bij RTV Drenthe twee weken lang een Pop-Up TT museum bezocht worden met onder meer historische motoren, motorpakken, filmmateriaal en foto's. Het tijdelijke museum werd door 2.700 mensen



Volgens het bestuur van de Stichting TT Museum heeft initiatiefnemer Sjoerd Looijenga van RTV Drenthe daarmee de levensvatbaarheid van een TT Museum bewezen.



Zoektocht

Al jaren wordt er in Assen gezocht naar een geschikte locatie voor een TT Museum. Verschillende verzamelaars hebben samen een indrukwekkende collectie bij elkaar gebracht met spullen die gelieerd zijn aan het motorspektakel. Maar een groot deel staat ergens gestald zonder dat publiek erbij kan.



Mister TT Timmer

Assenaar Jaap Timmer, ook bekend als Mister TT, was de laatste jaren de trekker van realisatie van een TT Museum in Assen. Er waren meerdere locaties in beeld, zowel in de stad als op het TT Circuit. Maar sinds het overlijden van Timmer in 2076, ligt



Inmiddels heeft oud-wethouder Ruud Wiersema van Stadspartij PLOP zich ook gemeld bij de stichting als bestuurslid. Hij wil zich er nu sterk voor maken, met behulp van zijn netwerk, dat het project 'eindelijk eens van de grond komt'.





