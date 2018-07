Deel dit artikel:











Arrestatieteam valt loods Meppel binnen Inval in loods in Meppel (foto: persbureau Meter)

MEPPEL - Een arrestatieteam van de politie is vanochtend een loods aan de Scherpemaat in Meppel binnengevallen.

De aanleiding voor de inval is onbekend. Een politiewoordvoerder verklaarde dat het om een 'lopend' onderzoek gaat. Het is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht.