Drie jaar cel voor betrokkenen crystal meth-lab in Haulerwijk De politie ontmantelt het drugslab in Haulerwijk (foto: Politie Fryslân)

HAULERWIJK - Twee mannen uit Guatemala die in een loods in Haulerwijk crystal meth produceerden, zijn veroordeeld tot drie jaar cel. Een 56-jarige man uit Haulerwijk, die de loods verhuurde, kreeg zestien maanden cel, plus acht maanden voorwaardelijk.





De Haulerwijker beweerde dat hij niet wist dat in de loods drugs werden geproduceerd. De Midden-Amerikanen verklaarden dat ze alleen waren ingehuurd als schoonmakers. De rechtbank geloofde dat niet en concludeerde dat de twee zich bezighielden met de productie van de drugs. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar cel geëist tegen de mannen uit Guatemala en vijf jaar tegen de Haulerwijker. Voor de Haulerwijker viel de straf beduidend lager uit omdat de rechtbank het niet bewezen vond dat hij betrokken was bij het maken van de synthetische drugs. Ook kan hij volgens de rechtbank niet gelinkt worden aan drie kilo speed die in het lab werd gevonden.Het afval uit het drugslab werd meerdere keren gedumpt bij het voormalige pretpark De Vluchtheuvel bij Norg. Getuigen werden bedreigd of kregen geld aangeboden om hun mond te houden. De beschrijving van een van de mannen die het afval dumpte, kwam overeen met het uiterlijk van de verhuurder van de loods.De Haulerwijker beweerde dat hij niet wist dat in de loods drugs werden geproduceerd. De Midden-Amerikanen verklaarden dat ze alleen waren ingehuurd als schoonmakers. De rechtbank geloofde dat niet en concludeerde dat de twee zich bezighielden met de productie van de drugs.