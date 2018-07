De Wolden zoekt nieuwe woningbouwlocaties

RUINEN - Het heeft jaren geduurd, maar er is nu een officieel begin gemaakt met de bouw van een appartementencomplex in het centrum van Ruinen. De gemeente is intussen op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties in haar vijf hoofdkernen.

Het bouwproject in Ruinen bestaat uit 9 appartementen en 650 m2 commerciële ruimte op de plaats van de voormalige SNS-bank aan De Brink. De bank is vorig jaar gesloopt. De appartementen zijn op één na verkocht en er zijn vijf gegadigden voor de commerciële ruimte zegt Dick Verhoeven van aannemersbedrijf Bramer.Bramer heeft fors afgeboekt op het project. Want aanvankelijk zou er 1800 m2 winkel- en horecaruimte komen en behelsde het plan ook veel meer appartementen. Maar dat plan was te massaal voor het dorp. En uiteindelijk gooide ook de economische crisis roet in het eten.Na wijziging van de plannen in 2016 duurde de realisatie van het plan nog weer een jaar langer dan verwacht. Ondertussen is de economische voorspoed in de bouw zover doorgedrongen dat er een tekort aan bouwmaterialen is. Zo wordt eerst alleen de fundering gemaakt en zijn de heipalen vervangen door heibuizen. De eigenlijke bouw komt volgens het aannemersbedrijf pas goed op gang komt in week 40.Wethouder Jan ten Kate (Gemeentebelangen) gaf vrijdagmiddag het officiële startsein van de bouw. Hij geeft Bramer een pluim voor het doorzettingsvermogen. "Je ziet dat er nu opnieuw reuring ontstaat in het dorp en dat moeten we vasthouden. De locatie De Jong, de locatie op de hoek van De Brink waar vroeger een autobedrijf zat, daar worden straks ook appartementen gebouwd."De gemeente De Wolden heeft de afgelopen jaren veel zogenaamde inbreidingsprojecten op touw gezet op bestaande woningbouwlocaties. Zo is er in Zuidwolde een plan op De Ekelenberg voor 27 woningen op een terrein waar vroeger een camping en stacaravanpark was. In Koekange kwamen 8 woningen op een voormalig korfbalveld.Maar om de woningbehoefte te voldoen zoekt de gemeente inmiddels ook nieuwe uitbreidingslocaties. Krimp door bevolkingsdaling is niet aan de orde. De gemeente verwelkomde onlangs de 24.000e bewoner.Tot 2025 moeten er 700 woningen bijkomen in De Wolden om aan de verwachte behoefte te voldoen. Wethouder Jan ten Kate: "We moeten zo ongeveer 80 woningen per jaar bouwen. Dat lukt niet alleen met inbreiden, alhoewel dat wel onze voorkeur heeft. Daarom zijn we hier en daar aan het rondreuzen. We denken dat in elk geval op eigen gemeentegrond te kunnen realiseren."Ten Kate wil nog geen locaties noemen. Maar duidelijk is dat die in één of meer van de vijf hoofdkernen gaan komen. De gemeente denkt daarbij niet aan grote bouwplannen van honderd woningen of meer, maar hooguit aan plannen voor enkele tientallen woningen.