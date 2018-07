Deel dit artikel:











Drone steeds belangrijker voor de landbouw Jarno Hofsteenge met de speciale drone die gebruikt wordt voor precisielandbouw (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

GROLLOO - Jarno Hofsteenge werkt bij mechaniseringsbedrijf Kort, maar hij is tegenwoordig drukker met de drone dan met de trekker. Boeren schakelen steeds vaker zo'n vliegende robot in om beelden te maken van hun percelen. Precisielandbouw heet dat.

Bij het veelzijdige paardensportevenement Hippisch Holtrijk in Grolloo komen vanavond zo’n vijftig boeren bijeen. Niet alleen om te genieten van de paardensport: ze hebben een thema-avond over precisielandbouw. “Dat neemt een hele grote vlucht, het is super actueel”, aldus Daniëlle Enting van de organisatie.



Hofsteenge kan dat alleen maar bevestigen. Zijn expertise wordt steeds vaker door boeren ingeroepen. Met een speciale drone (kosten: zo’n zestienduizend euro) maakt hij van een perceel een scan. Daarvoor gebruikt hij een bijzondere camera. “De beelden van deze camera laten zien of er een ziekte zit, of de plant stress heeft, of dat ‘ie vocht nodig heeft.”



Voordelen

Dat heeft volgens Hofsteenge grote voordelen, zowel ecologisch als financieel. “De boer bespaart op z’n meststoffen en spuitmiddelen, dat is best een grote kostenpost. En daarnaast kan hij een grotere opbrengst genereren.”



Hippisch Holtrijk duurt nog tot en met zondag.