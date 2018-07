Deel dit artikel:











Drenten verdacht van steekpartij in Leek Bij de steekpartij viel één gewonde (Foto: archief RTV Drenthe)

LEEK - Aan de Oldenoert in Leek zijn gisteren twee mannen en een vrouw opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij. Daarbij is één gewonde gevallen, het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.





Oorzaak onbekend

Wat er precies is gebeurd, is voor de politie nog onduidelijk. "Dat hopen we te kunnen achterhalen door de drie mensen te verhoren", zegt de politie tegen



De politie laat weten dat de 38-jarige vrouwelijke verdachte uit Nieuw-Amsterdam komt. Een van de mannelijke verdachten is een 36-jarige Emmenaar. De andere verdachte is 65 en komt uit Leek.