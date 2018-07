Deel dit artikel:











N34 wordt Hunebed Highway: 'Je kunt je hier echt in Amerika wanen' Per Cadillac over de Hunebed Highway (Foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

BORGER - De N34, de weg tussen Zuidlaren en Coevorden, wordt maandag omgedoopt tot 'Hunebed Highway'. De nieuwe naam moet meer toeristen naar Drenthe trekken.

Geschreven door Jeroen Willems

Het idee voor de Drentse evenknie van 'Route 66' komt van directeur Hein Klompmaker van het Hunebedcentrum in Borger. "Het idee is dat we van die weg een beleefweg maken. Dat betekent dat je alles dat je aan weerskanten van die weg ziet kunt ervaren", zegt Klompmaker.



Hij kwam tien jaar geleden op het idee voor de Hunebed Highway. Klompmaker: "Die weg is voor mij wel een thuiskom-weg en dan draai ik ook altijd dezelfde soort muziek. En de hunebedden liggen er langs. Dus het is het typisch Drentse woord 'hunebedden' met het typische Amerikaanse woord 'highway' gecombineerd."



'Prachtige weg'

Paul van der Zwet uit Ees vind de nieuwe naam voor de N34 prachtig en rijdt vaak over de weg. Hij heeft twee Amerikaanse auto's in de garage staan: een oude Ford Thunderbird en een Cadillac Coupe de Ville. "Dit is een prachtige weg. Je hebt hier hele stukken waarop je je echt in Amerika kan wanen", aldus Van der Zwet.



De provincie hoopt met de nieuwe naam meer toeristen naar het Hondsruggebied te trekken. Directeur Astrid Crum is enthousiast over het idee. "Mensen leggen toch gelijk de associatie met de Route 66 en dat is wel dé toeristische route van Amerika. Dus ik kan me best voorstellen dat mensen gaan denken: ik wil die route een keer gereden hebben", zegt Crum.



Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaat maandag de N34 officieel omdopen tot Hunebed Highway.