Bedrijf uit Noordwolde gaat Thais voetbalteam helpen Het voetbalteam zit al twaalf dagen vast in de grot (Foto: EPA/Royal Thai Navy)

NOORDWOLDE - Het Nederlandse pompenbedrijf Van Heck uit Noordwolde, net over de grens in Friesland, is onderweg naar Thailand om te kijken of het kan helpen bij het redden van het Thaise voetbalteam, dat al een week of twee vastzit in een ondergelopen grot.

Het bedrijf is door de regering ingeschakeld om in Thailand te gaan helpen. Dat zei premier Mark Rutte vandaag. Hij voegde eraan toe dat de Nederlandse regering vooralsnog niet om hulp is gevraagd, maar bereid is te helpen.



Van Heck zelf benaderd

Van Heck meldt zelf op zijn website door de Thaise autoriteiten te zijn benaderd voor advies, en dat er inmiddels iemand van het bedrijf onderweg is naar Thailand. In Nederland wordt materieel gereedgemaakt, mocht er een verder verzoek om hulp binnenkomen.



Rutte benadrukte dat Thailand al van meerdere landen hulp heeft ontvangen, waaronder Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. "Ze hebben uit Amerika een heel team van specialisten, die zitten al in de regio. Maar als Thailand belt, zijn we meteen beschikbaar'', voegde Rutte eraan toe.



De Thaise hulpdiensten proberen al dagenlang de twaalf jongens en hun voetbalcoach te bevrijden uit de grot die onderliep toen ze er op excursie waren.