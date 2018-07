Deel dit artikel:











Beachpark Emmen nu officieel open Het Beachpark was al te gebruiken sinds begin juni (Foto: Beachpark Emmen)

EMMEN - Beachpark Emmen is vanmiddag officieel geopend. Rondom de opening vonden er beachvolleybalclinics plaats van onder andere topvolleybalster Madelein Meppelink.

Geschreven door Martijn Klungel

De initiatiefnemer van het veld is stichting Beachpark Emmen. Voor voorzitter Herman Meppelink wordt een ambitie realiteit. "Mijn ambitie is om een park neer te zetten waardoor je inwoners van Emmen kan faciliteren om te gaan beachsporten", vertelt Herman Meppelink.



Open sinds juli

Het Beachpark is al sinds begin juni te gebruiken, maar een officieel gedeelte is er nog niet geweest. “Het is vandaag natuurlijk wel een soort vuurdoop met alle extra’s erbij”, legt Meppelink uit.



In totaal kostte de aanleg van het veld 120 duizend euro. Daarvan betaalt de gemeente zeventigduizend. Zelf betaalt de stichting twintigduizend euro en daarnaast kon er een gedeelte van het bedrag bekostigd worden via de Stichting Waarborgfonds Sport.



Voor een klein bedrag is het mogelijk om een veld te huren. De opbrengsten worden gebruikt voor onderhoud en het aflossen van schulden.