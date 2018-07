VVD: Burgemeester Thijsen moet niet naar aardbevingscafé

VRIES - Gedoe in politiek Tynaarlo over een optreden komende maandagavond van burgemeester Marcel Thijsen tijdens het aardbevingscafé van Leefbaar Tynaarlo. De VVD in Tynaarlo vindt dat Thijsen daar niet thuishoort.

De partij vindt dat de burgemeester onafhankelijk moet blijven en daarom zeker niet als spreker tijdens het aardbevingscafé van Leefbaar Tynaarlo moet optreden. "Wij zijn onaangenaam verrast hierover, u bent gekozen als burgemeester van alle inwoners en van alle politieke partijen", stelt raadslid Gezinus PietersDe VVD heeft inmiddels een hele reeks schriftelijke vragen ingediend over Thijsens komst naar het café. Volgens de liberalen heeft Thijsen zelf ooit gezegd dat de gemeentelijke overheid geen rol heeft in de afhandeling van aardbevingsschade door gaswinning van de NAM. Ze snappen daarom zijn optreden niet."'We zijn geen partij', waren ooit uw woorden, in de schadeafhandeling. Kennelijk heeft u inmiddels een ander beeld ervan", stelt VVD-raadslid Gezinus Pieters.Maandagavond is er een aardbevingscafé in de Sprookjeshof over de financiële aanbiedingen die de NAM. Die heeft vorige maand de gedupeerden in Zuidlaren en omgeving verschillende voorstellen gedaan om schade aan huizen te vergoeden. Veel mensen zijn er ontevreden over, zo zegt initiatiefnemer John Franke van Leefbaar Tynaarlo.Burgemeester Marcel Thijsen snapt de ophef niet. Hij zegt dat hij 'uit enthousiasme' op de uitnodiging ja heeft gezegd. "Ik ben er als burgemeester om te luisteren naar de inwoners. En ik maak me ook al vier jaar sterk voor een eerlijke schadeafhandeling, waarbij cirkels en contouren rond gebieden losgelaten moeten worden. Schade door gaswinning moet gewoon eerlijk afgehandeld worden, zonder verschillen tussen regio's."Wel heeft de VVD het bij het juiste eind, zegt Thijsen, dat de gemeentelijke overheid verder 'formeel' in de schadeafhandeling geen rol speelt. "Maar ik ben er wel om naar de bewoners te luisteren. Ik ga maandagavond daar uitleggen welk schadeprotocol er van toepassing is. Dat is meer een voorlichtende rol. Verder ga ik luisteren naar de inwoners en hun verhalen. Dat is ook een taak van de burgemeester."Volgens Thijsen heeft de VVD er vooral moeite mee dat het aardbevingscafé een initiatief is van de politieke partij Leefbaar Tynaarlo. "Dat is denk ik vooral het pijnpunt, doordat het politiek gekleurd is en daardoor mijn onpartijdigheid in het geding komt. Maar misschien ben ik te enthousiast geweest en doe ik er ook volgens de andere fractievoorzitters niet goed aan daar maandagavond te zijn. Als dat zo is, zeg ik: 'jammer Leefbaar Tynaarlo, maar in mijn over-enthousiasme heb ik iets over het hoofd gezien, dus ik haak af'."Of het zover komt, is nog afwachten. Maandagmiddag komt Thijsen met de fractievoorzitters van Tynaarlo bij elkaar. De onrust, die er volgens de VVD zou zijn ontstaan in de gemeente over Thijsens optreden, zegt Thijsen 'helemaal niks'. "Ik heb verder niets van onrust hierover gemerkt, behalve dan de brief van de VVD."