Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - De zon blijft zich maar van zijn beste kant laten zien. En dus kun je er ook komend weekend lekker op uit gaan om in aangename temperaturen te genieten van de buitenactiviteiten in onze provincie. We zetten er een paar voor je op een rijtje.

Wielerliefhebbers opgelet: vanaf vandaag start de UCI Para-Cycling Road World Cup in Emmen. Hierbij nemen renners met een handicap het tegen elkaar op om als eerste over de streep te komen. De competitie bestaat uit vier soorten beperkingen: blinden en slechtzienden, hersenverlamming, loco-motorische handicaps en rolstoelfietsers. Vorig jaar meldden zich zo'n driehonderd wielrenners bij de start. Het wielerfestijn duurt tot en met 8 juli, begint om 10.00 uur en is gratis te bezoekenBezoekers van FestiValderAa hoeven zich geen seconde te vervelen. Hen wordt een palet aan vermaak voorgeschoteld. Kunst, natuur, muziek, theater: het komt allemaal voor op het festival in Schipborg, dat vanavond tot en met zondagavond gehouden wordt. Het doel van de organisatie is om een dwarsverbinding te maken met cultuur en natuur.Ook de kinderen kunnen bij deze achtste editie meekomen naar het terrein. Zij kunnen zich onder meer vermaken met een stoepkrijtwedstrijd, klauteren en voorstellingen. Het programma en de entreekosten zijn de vinden op de site van FestiValderAa Een motorische krachtsport, zo wordt Tractor Pulling ook wel genoemd. Zaterdag wordt er op het evenemententerrein in Eext voor de 35e keer met ronkende motoren gestreden wie de tractoren en trucks het verst kan meeslepen. Dat gebeurt met een soort oplegger die van voren niet op wielen, maar op een slee rust. Volledig belast kan deze wagen tot wel 25 duizend kilo wegen. Wil je dit motorische spektakel niet missen? Kaartjes kosten 20 euro bij de voorverkoop en 25 euro aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Om 11.00 uur worden de pedalen voor het eerst ingedrukt.Strik de veters van je sportschoenen en maak er een sportieve zaterdag van. Dan vindt namelijk de Urban Run in Assen plaats. Deze run is geschikt voor jong, oud, geoefend en recreatief en is uitgezet door Defensie. Op het Messchenveld komen de deelnemers verschillende obstakels tegen tijdens hun tocht van 4 of 8 kilometer. Kosten zijn 7,50 euro per persoon en inschrijven kan op de website. De start van de Urbanrun is om 10.00 uur vanaf terrein van voetbalclub Achilles 1894.Wollig Landleven en de Holtinger schaapskooi slaan de handen ineen om zaterdag en zondag het schaapscheerdersfeest in Havelte te organiseren. Tientallen standhouders laten hun wolproducten en creaties zien. Alles op het gebied van wol, breien, vilten, spinnen, kaarden, kleding, enzovoort. Daarnaast zijn er diverse workshops binnen het thema 'Van vezel tot eindproduct'." Het vindt plaats in de Holtinger schaapskooi en is van 11.00 tot 17.00 uur.Het Drents Museum en PeerGrouP Locatietheater Noord Nederland organiseren zondag Expeditie Steentijd in de Gouverneurstuin in Assen. Hier kun je onder meer stenen bewerken, kunstwerken van stenen maken en zijn er optredens van de band Heksenhamer. Het duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Het festival is gratis toegankelijk.