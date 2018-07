Lot Zorggroep Jade in handen van rechter

ASSEN/GEEUWENBRUG - Zorggroep Jade zit nog zeker drie weken in onzekerheid of ze definitief de aanbesteding verliest van opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's).

De Drentse organisatie vocht de misgelopen aanbesteding vandaag voor de rechter aan, 'omdat die onacceptabel is'. Pas 27 juli is er uitspraak.Maar misschien heeft Jade er uiteindelijk niks aan als ze de rechtszaak wint. Mocht de rechter straks beslissen dat de aanbesteding landelijk over moet - en dat is een tijdrovende klus - dan is het zeer de vraag of Zorggroep Jade die periode overleeft.Jade zit al tijden financieel in zwaar weer. De instroom van alleenstaande jeugdige asielzoekers is fors teruggelopen, maar veel vaste kosten lopen door. Uit nood heeft Jade haar kantoor in Geeuwenbrug verkocht.De stichting NIDOS, die namens het rijk voogd is over de jonge asielzoekers, regelt de opvang en dus ook de aanbesteding. NIDOS heeft weinig op met het protesterende Jade, zo constateerde advocaat Peter Hoekstra tijdens de rechtszaak. "Ze kondigden zelfs al ijskoud aan, dat ze dan tijdelijke contracten gaat sluiten met de nieuwe instellingen per 1 januari, als ze de zaak verliezen", vertelt hij.Dan staat Jade, in afwachting van de compleet nieuwe aanbestedingsronde, wel met lege handen. Het contract met de zorggroep loopt gewoon af op 1 januari.Al sinds 2005 regelt Jade in Drenthe, en later ook in andere provincies, de begeleiding, woonlocaties en onderwijs van de jonge alleenstaande vluchtelingen. Dat zijn er nu nog 140. Er werken tientallen mensen bij Jade, daar waar het eerder al eens meer dan honderd waren.Per 1 januari dreigt dit te eindigen, omdat de stichting NIDOS de zorggroep bij een nieuwe aanbestedingsronde niet heeft uitgekozen. De noordelijke stichting Elker (het vroegere jeugdzorg Groningen en Drenthe samen met het Poortje) krijgt de klus.Jade vocht dit vandaag aan bij de kort geding-rechter in Utrecht, net als twee andere gepasseerde organisaties. De zorggroep vindt dat ze 'zeer ten onrechte' niet is geselecteerd. "Jade is zeer specialistisch in de opvang van amv's, we doen het al jaren en richten ons vooral op deze doelgroep. Dan is het wel heel merkwaardig dat daar geen extra beoordelingspunten voor gegeven worden", stelt advocaat Peter Hoekstra.Ook stelt Jade kanttekeningen bij de deskundigheid van de beoordelingscommissie van NIDOS, die alle meedingende zorginstellingen beoordeelde op kwaliteit, ervaring en geschiktheid. "Zo zit er een financieel directeur in die niets af weet van interculturele pedagogische lesprogramma's. Hoe beoordeelt die dan instellingen", aldus Hoekstra.De raadsman stelt dat Jade tijdens de vier en een half uur durende rechtszitting voldoende haar zegje kon doen en heeft goede hoop dat de rechter NIDOS een flinke tik over de vingers geeft wegens 'onacceptabele aanbestedingscriteria'."Maar als NIDOS straks doet wat ze dreigt te doen, en dus ijskoud in zee gaat met de andere nieuwe partners, desnoods met tijdelijke contracten, dan zijn de alleenstaande asielkinderen de dupe. Die moeten hier dan weg uit hun vertrouwde woonomgeving, weg van school, weg van hun vriendjes, alleen maar omdat NIDOS weigert om te verlengen met de huidige contractanten."Die verlengmogelijkheid is er wel, want met Jade kan er 24 maanden verlengd worden. Die ruimte biedt het huidige contract", besluit Hoekstra.Directeur Jan Bollen van Jade wil zelf verder inhoudelijk niet reageren. Hij wacht de uitspraak van 27 juli af, en vindt het moeilijk in te schatten welke kant het uitgaat. "De rechter neemt er al drie weken voor, dat geeft wel aan hoe ingewikkeld het is", is het enige wat hij kwijt wil.