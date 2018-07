Deel dit artikel:











Fietsend meisje zwaargewond na aanrijding in Klazienaveen Het meisje werd op haar fiets aangereden (Foto: Persbureau Meter)

KLAZIENAVEEN - Aan de Kazerneweg in Klazienaveen is tegen het einde van de middag een fietsend meisje door een auto aangereden.

Het meisje is zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook was er een traumahelikopter aanwezig.



Hoe het precies met het meisje gaat en over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.