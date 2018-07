Emmer billenknijper: Ik wil een hoge straf

EMMEN - "Ik weiger een straf te accepteren onder de zes of negen maanden. Ik heb hulp nodig." Dat zei een 24-jarige man uit Emmen vrijdag tegen de rechters bij aanvang van zijn strafzaak. De man wordt verdacht van aanranding van vier minderjarige meisjes in Emmen.

De officier eist acht maanden celstraf tegen de man. Drie daarvan moeten voorwaardelijk zijn. Hij kneep in maart de vier fietsende meisjes in hun billen. Dat gebeurde in verschillende straten in Emmen en veelal op klaarlichte dag.Door dicht op de slachtoffers te fietsen, greep hij zijn kans. Na het billenknijpen ging de man er als een haas vandoor. Dit deed hij alleen bij jonge meisjes. Bewust, zo kwam naar voren op zitting. "Mannen zouden meteen ingrijpen", zei de Emmenaar. "Fysiek kan ik dat niet aan." De man werd op basis van signalement opgepakt.In België geboren, kwam hij in 2017 naar Nederland. Eenmaal in Emmen raakte de man dakloos. De man heeft een verstoord leven door veel cannabisgebruik. Ook heeft hij diverse autistische stoornissen en zelfmoordneigingen. In België is de man ook eens opgepakt wegen gluren in pashokjes.Zonder hulp zal hij opnieuw de fout ingaan, aldus de officier. Maar die kans achtte de man zelf klein. Een moeder van één van de slachtoffers liet in haar slachtofferverklaring weten dat ze de man een viezerik vond.Ruim 1400 euro schadevergoeding claimden de slachtoffers. De raadsman gaf daarop alvast een voorschot: "Dat gaat mijn cliënt betalen."Na zijn celstraf moet de man zich psychisch laten behandelen.De uitspraak in deze zaak is over twee weken.