Grote brand op bedrijventerrein in Roden, brandweerman gewond [update] De brand zou op de bovenverdieping zijn ontstaan (Foto: De Vries Media) Vlammen slaan uit het gebouw (Foto: De Vries Media) Het gebouw werd tot voor kort gebruik voor brandweeroefeningen (Foto: Van Oost Media) Het is nog niet bekend wat de brand heeft veroorzaakt (Foto: De Vries Media)

RODEN - Aan de Oosteinde in Roden is vanavond brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw. De brand is opgeschaald naar een grote brand en er is veel rookontwikkeling.

Brandweerkorpsen uit onder andere Veenhuizen, Vries, Leek, Roden, Peize en de stad Groningen zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. De weg is in verband met de brand afgesloten voor verkeer.



NL-Alert

De veiligheidsregio heeft inmiddels een NL-Alert verstuurd in verband met de rookontwikkeling, waarin wordt opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden.



Het vuur zou zijn ontstaan op de bovenverdieping van een kantoorpand. Naast het kantoorgebouw staat een caravanopslag. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



[update 19.52]

Er is een brandweerman gewond geraakt bij het bestrijden van de brand. Vermoedelijk heeft hij een rookvergiftiging opgelopen. Hij is buiten levensgevaar.



Het gebied rondom het gebouw wordt afgezet, omdat er mogelijk asbest bij de brand is vrijgekomen.



[update 20.17]

De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Het gebouw werd tot voor kort gebruikt als oefencentrum van de brandweer.