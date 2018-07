Deel dit artikel:











Bronzen medaille voor Dijkstra bij jeugd-EK zwemmen Dijkstra (l) en Groenhart (r) zijn allebei actief op het EJK Zwemmen (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

ZWEMMEN - Juri Dijkstra uit Eelderwolde heeft vandaag bij de Europese Jeugdkampioenschappen in het Finse Helsinki een bronzen medaille behaald op de 50 meter schoolslag.

De Drent zwom de afstand in een persoonlijk en Nederlands record voor 18 jarigen van 28.21 seconden. De Rus Gerasimenko veroverde het goud in 28.03 seconden, voor de Let Rudavs (28.19 seconden)



Tweede Drent

Jari Groenhart uit Assen zwom in Helsinki op de 200 meter wisselslag in de series 2.03.54: eveneens een persoonlijk record. Hij kwam in de halve finale uiteindelijk niet verder dan plaats tien, waar de Drent bepaald niet tevreden mee was.