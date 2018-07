FC Emmen start oefencampagne met dubbele cijfers

VOETBAL - FC Emmen is de oefencampagne gestart met een 11-0 zege bij op SVV'04. Het duel, dat in Schoonebeek werd gespeeld, werd door zo'n 1200 toeschouwers bezocht.

Die toeschouwers zagen dat FC Emmen-trainer Dick Lukkien zijn complete elftal, op doelman Kjell Scherpen na, in de rust verving. Van de nieuwkomers startten Caner Cavlan, Wouter Marinus en Jafar Arias in de basis en speelden Jason Bourdouxhe, Luciano Slagveer en Kasper Oldenburger de tweede helft.De eer van de eerste goal in het nieuwe seizoen viel ten deel aan Hilal Ben Moussa. Hij rondde na zes minuten een aanval over links, voorbereid door aanvoerder Anco Jansen, prima af.De eerste aanwinst die het net wist te vinden was Wouter Marinus. Ook hij kreeg de bal op een presenteerblaadje van Jansen. Kort voor rust stond de captain ook aan de basis van de derde treffer, die door een verdediger van SVV'04 in eigen doel werd geschoten.Over het eerste bedrijf was FC Emmen-trainer Dick Lukkien gematigd tevreden. "We speelden in een te laag tempo en ook het van kant naar kant spelen had beter gekund. Daardoor bleven de ruimtes klein. Desalniettemin hadden we er zeker drie bij moeten maken."Wat dat betreft kon Lukkien over het optreden van zijn team in de tweede helft zeer tevreden zijn. De productie stokte bij elf treffers. Onder 19-aanvaller Freddie Quispel was de enige Emmenaar die twee keer scoorde. De overige goals werden gemaakt door Jason Bourdouxhe, Glenn Bijl, Emil Bijlsma, Luciano Slagveer, Kasper Oldenburger en Michael Chacon. De treffers van Bijl en Chacon kwamen voort uit een strafschop.De tweede wedstrijd in de oefencampagne speelt de kersverse eredivisieclub morgenavond (zaterdag). Tegenstander is dan buurman vv Emmen, dat uitkomt in de 1e klasse van het zondagvoetbal. Het duel wordt bij de amateurclub gespeeld.6. Ben Moussa 0-1, 22. Marinus 0-2, 34. Piek (e.d.) 0-3, 52. Bourdouxhe 0-4, 60. Bijl (pen.) 0-5, 62. Quispel 0-6, 69. Bijlsma 0-7, 74. Slagveer 0-8, 76. Quispel 0-9, 81. Oldenburger 0-10, 90. Chacon (pen.) 0-11.Scheidsrechter: Ten Horn.Toeschouwers: 1200.Scherpen; Klok, Veendorp, Bakker en Cavlan; Bos, Ben Moussa, Bannink en Marinius; Jansen en Arias.Scherpen; Gronsveld, Engbers, Siekman en Bourdouxhe; Bijl, Bijlsma, Chacon en Oldenburger; Quispel en Slagveer.