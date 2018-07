In beeld: theater en muziek tijdens FestiValderAa

SCHIPBORG - Schipborg staat dit weekend weer in het teken van FestiValderAa. Het is de achtste keer dat dit festival georganiseerd wordt.

Tijdens FestiValderAa zijn er theatervoorstellingen en muzikale optredens te zien. Ook is er een natuurprogramma, zijn er kunstobjecten te zien en is er voor kinderen ook genoeg te doen.Onze fotografe Kim Stellingwerf was gisteren in Schipborg en maakte deze foto's.