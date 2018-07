Deel dit artikel:











Juf mishandeld voor de ogen van dertig kinderen: 'Echt heel laf' Dertig kinderen waren getuige van de mishandeling (foto: ANP XTRA / Koen van Weel)

EMMEN - In Emmen is gisterochtend een juf mishandeld. Dat gebeurde in het bijzijn van dertig jonge kinderen, zegt de politie. "Het was echt een laffe mishandeling", zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer.

De mishandeling gebeurde ter hoogte van de ovonde, aan de Statenweg en de Stadionweg. "De juf was met dertig leerlingen van groep zeven en acht naar een wielerwedstrijd voor school. Ze verzorgde de begeleiding."



'Ze werd in haar buik gestompt'

"Toen kwam er ineens een jongen aanfietsen die riep dat ze op zijn weghelft fietsten. Daarna werd de juf in haar buik gestompt", vertelt Anne van der Meer. "Ze viel achterover, bovenop twee leerlingen."



De kinderen bleven ongedeerd, maar de juf had veel pijn. "Ze is naar de huisarts gegaan. Ze zijn ook direct gestopt met alle activiteiten, want iedereen was helemaal ontdaan. Op school is er een gesprek geweest met de kinderen. De directeur heeft de ouders ingelicht."



De politie zoekt getuigen van de mishandeling in Emmen.