Op de brommer met een tasje met drugs: twee aanhoudingen Twee mannen werden aangehouden (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Aan de Boekweitlaan in Hoogeveen zijn gisteravond twee mannen op een brommer aangehouden.

Volgens de politie had de bestuurder van de brommer nog boetes openstaan. "Hij moest die betalen, of acht dagen de cel in", zegt een woordvoerder.



De twee mannen hadden daarnaast een tasje bij zich. "Daarin zaten harddrugs en een taser. We hebben alles, inclusief de bromfiets, in beslag genomen en beide mannen aangehouden."



Op het politiebureau werd een proces-verbaal opgemaakt tegen het tweetal. "De bestuurder van de brommer heeft de openstaande boetes betaald. Daarna zijn ze weer vrijgelaten."