Heihamers uit Beilen maakten komst omstreden Krimbrug mede mogelijk

BEILEN - Cape Holland uit Beilen erkent dat ze heihamers aan Rusland heeft geleverd. Deze zijn gebruikt bij het bouwen van de omstreden brug tussen de Krim en Rusland.

In 2014 annexeerde Rusland het schiereiland de Krim, tegen de wil van Oekraïne. Ook veel westerse landen reageerden vol afschuw op de inlijving. Dat deerde de Russische president Vladimir Poetin niet en startte de bouw die nog geen 2,5 jaar heeft geduurd, schrijft De Gelderlander . Met het bouwwerk wordt de verbinding gemaakt over de Straat van Kertsj.De komst van de brug ging met veel commotie gepaard. Toch besloten Nederlandse bedrijven hun bijdrage te leveren door producten te leveren.Cape Holland, gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van funderingsmachines, is niet het enige Hollandse bedrijf dat bouwproducten aan de Russen heeft verkocht. Dematec Equipment uit Dodewaard en Bijlard Hydrauliek uit Milsbeek blijken een heihamer te hebben verhuurd.In mei maakt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie bekend dat ze de rol van zeven Nederlandse bedrijven bij de aanleg van de Krimbrug onderzoekt. Namen wil het OM niet noemen. Maar volgens De Gelderlander kan ook Allpacks International uit Almere, inmiddels failliet, aan het lijstje worden toegevoegd.IHC uit Utrecht heeft ook een aandeel aan de komst van de brug. Het bedrijf zegt een heihamer in het verleden te hebben verkocht, die nu wordt ingezet als heihamer op de Krim.Naast Nederlandse bedrijven zijn er ook bedrijven uit andere Europese landen betrokken. En ook Amerika doet een duit in het zakje. Op social media reageren Oekraïners verbolgen. Ze noemen de houding hypocriet. Op politiek vlak veroordelen ze Poetin. Als er echter geld valt binnen te halen, worden de principes overboord gegooid, oordelen ze.