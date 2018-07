Deel dit artikel:











Alcides start 'road to the Kuip' in tweede kwalificatieronde tegen VVOG Alcides speelt in de KNVB-beker in de tweede kwalificatieronde thuis tegen VVOG (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Ridgeciano Haps van regerend bekerwinnaar Feyenoord heeft de enige Drentse amateurclub, Alcides, in de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker gekoppeld aan VVOG uit Harderwijk. De Meppeler club is de eerste kwalificatieronde vrijgeloot.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het duel tussen de kersverse hoofdklasser en VVOG, dat uitkomt in de 3e divisie, wordt woensdag 22, zaterdag 25 of zondag 26 augustus in Meppel gespeeld.



Hoofdtoernooi

|De winnaar van het duel plaatst zich voor het hoofdtoernooi. Daaraan doen 64 clubs mee: de 27 winnaars uit de kwalificatiefase, aangevuld met 34 betaaldvoetbalclubs en de drie periodekampioenen van de Tweede Divisie.



Loting 1e kwalificatieronde:

A. Quick ’20 – DVS ’33

B. FC ‘s-Gravenzande – Quick

C. ASWH – MASV

D. Alverna – ODIN ’59

E. Hoek – ADO ’20

F. URK – SDO

G. Harkemase Boys – De Dijk

H. Sportlust ’46 – HBS

I. Zaanlandia – Achilles ’29

J. Eemdijk – VC Vlissingen

K. Goes – Staphorst

L. O.S.S 1920 – VV Noordwijk

M. EVV – Brielle

N. SteDoCo – Cluzona

O. JOS/Watergraafsmeer – Westlandia

P. Bekkerveld – Hercules



Loting 2e kwalificatieronde:

01. Winnaar H – ONS Sneek

02. Gemert – Winnaar E

03. Alcides – VVOG

04. Winnaar B – Excelsior Maassluis

05. DZC ’68 – Scheveningen

06. Rijnsburgse Boys – Ajax amateurs

07. Blauw Geel ’38 – Winnaar F

08. Groene Ster – FC Lienden

09. Winnaar I – Winnaar G

10. Spakenburg – Wittenhorst

11. Uno Animo – VVSB

12. RKAV Volendam – Winnaar M

13. OJC Rosmalen – Flevo Boys

14. UNA – Winnaar J

15. Te Werve – Marvilde

16. Winnaar K – HSC ’21

17. HHC Hardenberg – OFC

18. JVC Cuijk – Koninklijke HFC

19. DFS – BVV Barendrecht

20. DOVO – Quick Boys

21. Winnaar D – Dongen

22. Winnaar O – Winnaar N

23. SJC – FC Lisse

24. De Treffers – Winnaar A

25. GVVV – TEC

26. Winnaar P – Winnaar C

27. IJsselmeervogels – Winnaar L