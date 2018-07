Deel dit artikel:











Klimmen, klauteren en vliegen bij het grootste outdoor waterpark van Nederland Van de schans af bij waterpark DX Advanturepark (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe). Klauteren, springen en glijden op het hindernissenparcours (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe). Het hindernissenparcours (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe).

GASSELTE - Klimmen, klauteren, springen en zelfs een klein beetje vliegen, vanaf vandaag kan het allemaal in DX Adventurepark in Gasselte.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Het Gasselterveld, aan de rand van het Nije Hemelriekje, is omgetoverd tot het grootste outdoor waterpark van Nederland. "Wij zijn het grootste park qua speelwaarde op het water", meent eigenaar Roger Langenbach. "Er zullen parken zijn die een groter meer tot hun beschikking hebben en waterskibanen van honderden meters lang. Als je het zo bekijkt zijn wij niet de grootste. Als je kijkt naar het aquapark en de schansen, zijn we wel de grootste van ons land."



In het park is veel te doen. Er zijn klimtoestellen, een grote trampoline, maar de hoofdattracties zijn toch echt het opblaasbare hindernisparcours en de zes schansen. "Mensen glijden met een vrij vlotte snelheid naar beneden, glijden van de schans af en plonsen in het water", vertelt Langenbach. "Aan de andere zijde hebben we een aquapark. Het is een heel parcours op het water, waar kinderen over heen kunnen klimmen, springen en slingeren."



De opening

Om kwart over tien stonden de eerste kinderen te popelen om binnen te komen. Eigenaar Langenbach opende samen met mascotte Fonzy het hek en de kinderen renden naar binnen.



Byron is jarig en geeft een feestje in het park. Het leek hem een heel leuk park en dat hij, samen met zijn vrienden, de eerste in het park is, maakt het extra bijzonder. Zijn vrienden en hij willen gewoon graag het water in. "Het lijkt mij heel erg leuk om op de kussens te springen en in het water te vallen."



Tijdens de uitleg over het hindernissenparcours kregen de kinderen chips en ranja. Daarna was het toch echt tijd om de wetsuits aan te trekken. Vol enthousiasme doken de kinderen in het water, op naar de hindernissen. Byron zijn vrienden klimmen en klauteren door het hele parcours, maar af en toe gaat het even mis en liggen de jongens in het water.



Veiligheid staat voorop, vertelt Langenbach. "Bij het waterpark hebben wij op alle hoge elementen lifeguards staan. Het personeel is getraind in reddingszwemmen. Op een normale dag staan we met bijna twintig man personeel." Ook moeten alle kinderen onder de twaalf jaar met begeleiding op het parcours.



Het idee

"Voorheen hadden wij een traditioneel outdoorbedrijf dat zich richtte op groepsuitjes. Dat was heel leuk, alleen wij hadden best vaak problemen met de bezetting van personeel. Toen hebben we gezegd dat we meer continuïteit wilden in wat wij doen. Zo zijn wij op dit concept gekomen", vertelt Langenbach.



Meer dan verwacht

"Ik denk dat we iets heel bijzonders hebben neergezet, het is een prachtige locatie en een beetje mooi weer helpt ook mee." Op deze eerste dag verwacht Langenbach zo'n 80 kinderen die langskomen voor kinderfeestjes. Ook hebben ze een aantal andere reserveringen. "Dat is al meer dan we hadden verwacht."