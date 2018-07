FC Emmen matig tegen buurman: zuinige 3-2 zege

VOETBAL - FC Emmen stelde vanavond teleur in de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het eerste seizoen in de eredvisie. Tegen buurman vv Emmen, uitkomend in de 1e klasse, werd het slechts 3-2 voor de profs.

In de eerste helft leek het, net als gisteren bij SVV'04 (0-11 eindstand) een gemakkelijke avond te worden voor de mannen van Dick Lukkien, maar de 3-0 stand bij rust bleek allerminst de knockout voor de amateurs. Sterker nog, de tweede helft werd gewonnen door vv Emmen. De nummer 4 van de zondag 1e klasse F het afgelopen seizoen scoorde twee keer tegen. Patrick Eberhard en Jan Jaap Wever zorgden voor de treffers.Lukkien liet net als vrijdag in Schoonebeek twee aparte elftallen, behalve de keeper, opdraven in beide helften. FC Emmen, dat niet kon beschikken over Dennis Telgenkamp, Cas Peters, Hilal Ben Moussa, Wouter Marinus, Kasper Oldenburger en Henk Bos, startte met doelman Peter van der Vlag, verdedigers Stef Gronsveld, Kjelt Engbers, Nick Bakker en Caner Cavlan, middenvelders Michael Chacon, Glenn Bijl en Jason Bourdouxhe en Alexander Bannink en met Anco Jansen (weer captain) en Luciano Slagveer in de aanval.Die elf kwamen binnen tien minuten op voorsprong door Anco Jansen, die fraai scoorde met zijn linkerbeen.Alexander Bannink verdubbelde halverwege de eerste helft de score: 0-2.Het slotakkoord van de eerste helft was opnieuw voor Anco Jansen. Hij benutte een strafschop en was daarmee al de derde penaltynemer in twee oefenduels. De marge van drie treffers was overigens een magere afspiegeling van het aantal kansen dat FC Emmen kreeg. Zeven of acht open kansen waren er toch zeker voor de kersverse eredivisieclub.In de tweede helft verschenen er, zoals gemeld, tien andere spelers binnen de lijnen bij FC Emmen: Gersom Klok, Daniel Camara Bos, Robbert de Vos, Aron Timmerman, Keziah Veendorp, Jafar Arias, Emil Bijlsma, Tim Siekman, Bas Aalderink en Freddy Quispel. Die laatste verdween al snel weer naar de kleedkamer met een blessure, waardoor de profs vrijwel de gehele tweede helft met tien man stonden.Maar voordat Quispel naar de kant moest had Emmen al weer twee grote kansen laten liggen. Met tien tegen elf roken de amateurs hun kansen en die kansen kwamen er. De eerste, uit een scrimmage, was een toevallige kans al werd de bal wel prima binnengewerkt door Patrick Eberhard. Een paar minuten later kwam daar nog een goede tweede treffer bij. Na goed voorbereidend werk van Raphael Ngendakumana schoot Jan Jaap Wever de bal achter Van der Vlag: 2-3.Komende donderdag speelt FC Emmen de derde oefenwedstrijd. Tegenstander is dan een andere zondageersteklasser, namelijk Rolder Boys. Het duel in Rolde begint om 19.00 uur.