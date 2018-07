Dick Lukkien na matige vertoning: Dit was beneden alle peil

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na de tweede oefenwedstrijd niet te spreken over de prestatie van zijn elftal. Met name over het spel in de tweede helft was de oefenmeester hard in zijn oordeel: "Dit was beneden alle peil"

FC Emmen matig tegen buurman: zuinige 3-2 zege

Lukkien moest in de tweede helft al vrij snel verder met tien man, na het uitvallen van Freddy Quispel, maar dat was volgens de Veendammer geen excuus. De spelers die in de rust in de kleedkamer achter waren gebleven waren allemaal gedoucht en dus bracht Lukkien geen nieuwe elfde speler binnen de lijnen. "Het gaat er in deze fase natuurlijk vooral om dat we fit blijven en fitter worden. We laten iedereen bewust halve wedstrijden spelen in deze periode en daarnaast hebben we een zestal bewust de gehele wedstrijd aan de kant gehouden."Over de eerste helft was Lukkien overigens best te spreken. "Ik vond dat we aan de linkerkant prima rendeerden. De samenwerking tussen Caner Cavlan, Jason Bourdouxhe en Anco Jansen verliep prima. Natuurijk hadden we een hoger rendement moeten halen, want ik denk dat we zeven of acht goals hadden kunnen of moeten maken. Maar verder vond ik dat er wel veel drive was en ook slimheid... dat was in de tweede helft wel anders."vv Emmen was daarmee de tweede Drentse zondageersteklasser die het een eredivisieclub heel lastig maakte deze week. Woensdag hield Nieuw Buinen in eigen huis FC Groningen, tot grote frustratie van trainer Danny Buijs, lang op 0-0 en verloor het slechts met 2-1. Buijs kondigde direct na afloop aan dat er mogelijk consequenties zouden volgen. Lukkien reageerde na de zuinige 3-2 zege bij vv Emmen een stuk gereserveerder. "Laat ik voorop stellen dat ik vind dat dit niet kan en dat we dit ook wel even moeten benoemen, maar ik ga me er nog niet over opwinden."