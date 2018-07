Pompbedrijf uit Noordwolde heeft oplossing voor bevrijden voetballers uit Thaise grot

THAILAND/NOORDWOLDE - Vandaag is een team van duikers begonnen met het redden van het voetbalteam dat al twee weken vastzit in een grot in Thailand.

Het Nederlandse pompbedrijf Van Heck uit Noordwolde, net over de grens in Friesland arriveerde gisteren bij de grot om te kijken of het bedrijf kan helpen bij de reddingsactie. De directeur van het bedrijf Jeroen van Heck is in Thailand, en laat aan de NOS weten dat ze een bijdrage kunnen leveren.Gisteren werd er een test gedaan en die bleek succesvol. Het bedrijf wil water wegpompen met behulp van natuurlijk verloop en het vacuüm zuigen van water. Dit heet een heveloplossing.Of het bedrijf aan de slag moet, is nog niet duidelijk. Zo moeten eerst twee medewerkers en het materiaal naar Thailand worden gebracht. En is het bedrijf afhankelijk van de reddingsoperatie van de duikers. Als er duikers in de grot zijn, kan het pompbedrijf geen water pompen.De twaalf jonge voetballers en hun 25-jarige coach kwamen 23 juni vast te zitten in de grot. Ze werden overvallen door het stijgende water. Verwacht wordt dat de reddingsoperatie zo'n drie tot vier dagen duurt. De komende dagen wordt er regen verwacht in het gebied, dat betekent dat het waterpeil in de grot ook stijgt.Van Heck kwam al vaker in actie , om te helpen bij rampen met wateroverlast. Zo rukte het bedrijf in 2014 uit naar Servië, om daar een ondergelopen kolenmijn leeg te pompen. Dat was een megaklus, die acht maanden in beslag nam.