Deel dit artikel:











Het Pauperparadijs vandaag in Amsterdam in première Het Pauperparadijs verhuist van Veenhuizen naar Amsterdam (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

AMSTERDAM - Het Pauperparadijs gaat vanmiddag in theater Carré in Amsterdam in première. Het verhaal over de Amsterdamse paupers, die begin 19de eeuw naar de armengestichten in Drenthe werden gestuurd is 36 keer te zien in het theater.





Van Veenhuizen naar Amsterdam

Afgelopen twee jaar was de voorstelling, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen, te zien in Veenhuizen. Met



Rosa da Silva uit Klazienaveen speelt vanmiddag een van de hoofdrollen tijdens de première. De voorstelling was vanaf woensdag al te zien, maar vandaag is de officiële première.Afgelopen twee jaar was de voorstelling, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen, te zien in Veenhuizen. Met de stap naar Carré hoopt regisseur Tom de Ket een nog groter publiek te bereiken. Zo zei de regisseur eerder tegen RTV Drenthe: "De voorstelling loopt goed, maar we denken toch dat veel mensen de stap om naar Veenhuizen te komen te ver vinden.''Rosa da Silva uit Klazienaveen speelt vanmiddag een van de hoofdrollen tijdens de première.