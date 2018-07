Deel dit artikel:











Berga grijpt net naast podiumplek op WK skeeleren Berga zat in de laatste ronden bij de kopgroep (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen) Berga werd op het WK vijfde (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

SKEELEREN - Ingmar Berga uit Hoogeveen greep vandaag op het laatste moment naast een medaille op het WK skeeleren in Arnhem. Op het onderdeel marathon eindigde hij in de finale als vijfde.

Berga maakte in de laatste ronden deel uit van een selecte kopgroep. De ontknoping mondde uit in een sprint, waarin de Drent genoegen moest nemen met de vijfde positie. "Dat is jammer, maar ik wist dat ik vandaag geen superbenen had", reageerde hij na afloop.



Berga gaf vooraf nog aan zijn zinnen te hebben gezet op een plek bij de eerste tien. Hij was eerder dit seizoen enkele maanden aan het kwakkelen. Zo had hij last van ontstoken holtes in zijn hoofd.