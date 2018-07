Afzwaaiende Elma de Vries geniet van WK skeeleren

SKEELEREN - Elma de Vries uit Meppel heeft haar laatste grote wedstrijd achter de rug. Op het WK skeeleren in Arnhem moest ze de kopgroep in de laatste ronde laten gaan.

De Vries reed lange tijd attent mee in de grote groep. Nadat ze in de laatste ronde kopwerk had verricht, waren haar kansen op een topklassering verkeken. De Vries kwam rustig solo over de finish, genietend van de aanmoedigingen van het massaal toegestroomde publiek. "Het leek wel of ik gewonnen had", zei ze na afloop. De Vries eindigde uiteindelijk op een 78e plek.De Vries verwacht de komende periode nog twee wedstrijden te rijden. Daarna gaat ze zich volledig richten op haar maatschappelijke loopbaan.De Vries zette begin maart een punt achter haar schaatscarrière. Dat deed ze na de marathon op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.