Soort van de maand: de bloesem van de linde

Elke maand zetten we een plattelandssoort in het zonnetje. Deze maand hebben we samen met Heel Drenthe Zoemt, Natuur en Milieufederatie en IVN Regio Noord extra aandacht voor de linde.

Kenmerkend voor de linde is de lindebloesem, herkenbaar aan zijn sterke geur. Als je ooit langs een bloeiende linde bent gefietst of gelopen, dan herken je de geur zeker.Maar het is niet alleen de geur die de lindebloesem bijzonder maakt. Al in de Middeleeuwen werd de bloesem gebruikt tegen verschillende kwaaltjes zoals buikkrampen, hartkloppingen, epilepsie en zweertjes. Nog steeds wordt de bloesem gebruikt in de alternatieve geneeswijzen.Daarnaast wordt de lindebloesem ook gedroogd om er thee van te trekken. Van het sap van de bloesem wordt siroop gemaakt.Elke week komt IVN Regio Noord met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Dit keer gaan we op zoek naar de lindebloesem.De bloementjes van de linde ruiken ontzettend lekker! Deze lindebloesem heeft een sterke zoete geur. Wanneer je in de zomer door een straat met lindes loopt dat is het net alsof je in een snoepjeswinkel bent. De geur doet je ook wel een beetje aan honing denken.Veel insecten en vooral hommels worden naar de linde toe gelokt door de heerlijke geur. Als je onder een linde gaat staan hoor je zeker een prachtig concert van zoemende bijen en hommels.In de natuur kun je veel zintuigen gebruiken om de natuur te beleven. Ga naar buiten en zoek een rustig plekje. Ga lekker zitten en doe je ogen dicht. We gaan nu twee zintuigen aan het werk zetten: horen en ruiken. Welke geluiden hoor je allemaal. Welke geluiden van de natuur hoor je? Welke geuren ruik je?Doe dit eens op verschillende plekjes. Ruik en hoor je andere dingen?