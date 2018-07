Deel dit artikel:











In Beeld: Full Colour Festival In Beeld: Full Colour Festival Emmen (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

EMMEN - Vrolijke gezichten, muziek van over de hele wereld en veel, heel veel eten. Dat is het Full Colour Festival in Emmen, dat vandaag plaatsvond. Jong en oud genoot van het prachtige weer.





Fotograaf Kim Stellingwerf mengde zich tussen het kleurrijke publiek en schoot er weer mooie plaatjes: