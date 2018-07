Drentse verdachten steekpartij Leek zitten nog vast

LEEK - De drie verdachten die donderdag na een steekpartij in Leek werden opgepakt, zitten nog vast. Ze zijn inmiddels verhoord, laat de politie weten.

Twee van de drie verdachten komen uit Drenthe: een 36-jarige man uit Emmen en een 38-jarige vrouw uit Nieuw-Amsterdam. De derde verdachte is een man van 65 uit Leek.Bij de steekpartij aan de Oldenoert raakte volgens RTV Noord een 32-jarige man uit Tolbert gewond. Hij is in het ziekenhuis behandeld en kan waarschijnlijk vandaag weer naar huis.Na het incident werd een deel van de straat afgezet. Bij het doorzoeken van een woning stuitte de politie op een hennepplantage met ongeveer vijftig planten. Het onderzoek rondom de steekpartij is nog in volle gang.