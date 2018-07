Pompbedrijf uit Noordwolde niet meer naar Thailand

NOORDWOLDE - De hulp van pompbedrijf Van Heck uit Noordwolde bij de reddingsactie in Thailand is niet meer nodig. De medewerkers kregen op Schiphol een telefoontje dat ze terug naar huis konden gaan.

Zes van de jongens, die al twee weken in de grot zitten, zijn inmiddels bevrijd. Directeur Jeroen van Heck laat weten dat de Thaise gouverneur ervan overtuigd is dat de andere jongens morgen allemaal uit de grot gehaald kunnen worden. Alle hulp die morgen of overmorgen aankomt kan daardoor geannuleerd worden.Het bedrijf uit Noordwolde had al een plan bedacht: een heveloplossing. Het wilde helpen door water weg te pompen met behulp van natuurlijk verloop en het vacuüm zuigen van water."Denk hierbij aan het inzetten van een rietje in een brandstoftank als iemand de verkeerde brandstof heeft getankt. Als je aan het rietje in de tank zuigt, begin het te stromen", legde een woordvoerder uit.De eerste jongens, die al twee weken in de grot zitten, zijn met succes naar buiten gehaald. Zes van de voetballers zijn volgens reddingswerkers uit hun benarde positie bevrijd. De redders gaan morgen verder met hun reddingsoperatie, omdat ze zich ongeveer tien uur lang moeten voorbereiden op de tocht door het grottenstelsel.De jeugdvoetballers in de leeftijd van elf tot zestien jaar raakten ingesloten door water dat als gevolg van hevige regenval delen van het gangenstelsel in de grot blokkeerde. De tocht naar de ingesloten jongens is zelfs voor ervaren duikers erg moeilijk en uitputtend en kan tussen de vijf en zes uur duren.