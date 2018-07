Deel dit artikel:











Para-Cycling erg belangrijk voor mensen met een beperking World Cup Para-Cycling in Emmen. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe).

EMMEN - Maar liefst negentien medailles hebben de Nederlanders tot nu toe gehaald op de World Cup Para-Cycling in Emmen. Een goede prestatie, maar volgens het publiek moet er vooral meer aandacht komen voor sporters met een handicap.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Beide grootmoeders van paralympisch kampioen Tristan Bangma zijn ook aanwezig. “Ik vind het fantastisch dat hij meedoet, dat het zo kan”, meent mevrouw Winter. “Dat iemand goed met hem kan fietsen is zo fijn. Hij ziet maar één procent, maar hij kan van alles. Het is fantastisch dat hij dit allemaal doet.”



'Ze verdienen meer aandacht'

Oma's mevrouw Bangma en mevrouw Winter vinden het erg jammer dat er maar weinig toeschouwers zijn. “Er moeten meer mensen langskomen”, stelt mevrouw Bangma. “De deelnemers trainen erg hard”, vult mevrouw Winter aan. “Ze doen hun best en verdienen het om meer aandacht te krijgen.” Maar ondanks dat er nu niet veel publiek langs de baan staat, meent mevrouw Bangma wel dat er meer aandacht voor deze sport komt. “Maar het kan nóg beter!”



“Het enige wat wij betreuren is dat er heel weinig interesse van de media is”, zeggen toeschouwers Frans Hoet en zijn vrouw Vera. “Juist zij moeten laten zien dat deze sporten bestaan. Er zijn veel mensen die slechtziend zijn en die kunnen tandemfietsen, maar die mensen weten gewoon niet allemaal dat het bestaat.“ Hun dochter, Griet Hoet, is samen met haar fietspartner Anneleen Monsieur binnen twee jaar de wereldtop binnengedrongen.



Inspiratiebron

“Wij zijn wel een inspiratie voor mensen die thuis zitten”, meent bondscoach Eelke van der Wal. “Mensen met een beperking komen toch vaak in een isolement en bewegen wordt steeds lastiger. En als je dan door wie dan ook geholpen kunt worden om weer te bewegen, dan is dat heel mooi. Daarom zijn wij ook bezig om mensen te inspireren daar ook aan te beginnen.”



Volgens organisator Luuk Herberichs is het heel belangrijk dat er een competitie voor mensen met een beperking is. Het is volgens hem niet alleen voor de deelnemers goed, maar ook voor mensen zonder handicap. “Voor hen is het juist goed dat ze zien wat je ook met een handicap voor elkaar kunt krijgen.”



Goed sportklimaat voor paralympiërs

De Nederlanders doen het goed dit weekend tijdens de strijd om de wereldbeker, vertelt bondscoach Van der Wal. “Het lijkt alsof het geen internationale wedstrijd is, terwijl de hele wereld hier aanwezig is.” Volgens hem zouden ze zeker meedoen met de koppositie, "maar het komt nu wel allemaal onze kant op”.



“Als Nederland hebben we een goed sportklimaat, waar paralympiërs ook een plek hebben. NOC*NSF, de sportkoepel, steunt deze tak van sport en dus ook de paralympiërs. Dat maakt dat wij voorop lopen in de wereld van de paralympische sport.



Drie World Cups

Elk jaar zijn er drie World Cups in de wereld en ook nog één wereldkampioenschap para-cycling. “Het is een evenement voor mensen met een lichamelijke beperking”, vertelt de organisator. “Dat kunnen mensen zijn die amputaties hebben, maar ook mensen met een visuele beperking.”



Er zijn vier verschillende klassen waaraan mensen kunnen meedoen: de driewielers, de tandem, de fietsen met een aanpassing en de handbikes. Ook de mate van de handicap speelt een rol in de klasse waarin je wordt ingedeeld. Herberichs: "Mensen met een visuele beperking racen op de tandem. Degene met een visuele beperking zit dan achterop.”



Wereldkampioenschap Emmen 2019

Volgend jaar vindt het wereldkampioenschap plaats in Emmen. "We hebben er super veel zin in", meent Herberichs. Als ik zie hoe wij afgelopen weekend met de vrijwilligers hebben samengewerkt, dan moet dat goed komen."