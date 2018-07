Drentse evenementen strijden om publiek

EMMEN/WESTERBORK/EEXT/SCHIPBORG - Het lijkt erop dat er dit weekend een heuse evenementen-explosie in Drenthe plaatsvond. En elk evenement moet ieder jaar weer wat nieuws bieden om publiek te trekken.

Niet eenvoudig, maar wel steeds belangrijker is dat er een 'totaalbeleving' geboden wordt, zegt Mieke Zijl van het Kenniscentrum Events.De Drentse evenementenkalender is al weken goed gevuld, maar nu alle schoolvakanties zijn losgebarsten loopt het al helemaal storm. Cultureel Drenthe werd op deze zondag bediend met het Festival der Aa in Schipborg en het Full Colour Festival in Emmen.Liefhebbers van sport konden hun hart ophalen bij de World Cup Para-Cycling in Emmen. Ga je voor lawaai, dan was er Tractor Pulling Eext en een autocross in De Punt. En dan was er ook nog Stiefkiekn in Westerbork, voor mensen die het rustig aan willen doen.Het aantal evenementen neemt dus toe, hoewel concrete cijfers daarover ontbreken bij Marketing Drenthe en het kenniscentrum Events. Albert Dekker is voorzitter van Tractor Pulling in Eext, dat dit jaar voor de 35e keer gehouden werd. Hij is er wel duidelijk over: "In Eext is heel veel te doen deze zomer. Ik denk wel eens te veel. Je hebt concours en tractor-pulling bijvoorbeeld. Er moet niet meer komen, want de kalender is nu vol."Het publiek bij Tractor Pulling komt tot uit de regio Zwolle naar Eext toe. Dekker: "Ons publiek vindt de zware machines met veel rook het leukst. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een demonstratie met trucks. We hebben ook wat nieuws en dat is een kleine tweede baan: Graof 'm Erin op zijn Drents. Dat is een spelerijtje voor na afloop.Dat er meer te doen moet zijn, is de organisatie allang duidelijk. Met name aan de kinderen is gedacht. Albert Dekker: "We hebben er minitractors bij en springkussens voor de kinderen, want daar hadden we niet genoeg vermaak voor. En dan is er is ook nog een muziekpodium." De organisatie in Eext is tevreden over de toeloop en het mooie weer.Zijl van het kenniscentrum ziet een verschuiving in de aanpak bij evenementen. "Bezoekers willen iets zien, maar ook muziek en eten is steeds belangrijker. We zijn steeds meer een belevingsindustrie. Traditionele evenementen verliezen terrein als ze niet mee-ontwikkelen met de behoefte van bezoekers."Zijl vindt dat Drenthe goed inspeelt op de behoefte aan evenementen in de buitenlucht en aan sportieve evenementen. Mieke Zijl: "Drenthe benut de ruimte die er is. Denk bijvoorbeeld aan een bosloop of een obstacle run. Daar is veel vraag naar en er zijn veel van dit soort evenementen in Drenthe."Frans van Schie van het Full Colour Festival viert dit jaar het 25-jarig jubileum met het thema 'opnieuw ontdekken'. Van Schie: "Ons festival wordt steeds belangrijker, doordat je steeds meer te maken hebt met mensen uit andere werelddelen. Ook door de vluchtelingen."Toch vindt Van Schie het lastig om met de tijd mee te gaan. "We proberen zoveel mogelijk te luisteren en mensen kunnen reageren via Facebook bijvoorbeeld. Andere festivals proberen zoveel mogelijk mensen te trekken, maar wij hebben als doelstelling een cultuurgericht festival te houden. En vraag me niet waarom, maar wij vinden gewoon dat we het moeten doen zoals het nu is."Albertje Sok van de stichting Magisch Volksvermaak Drenthe houdt dit jaar voor de negende keer het Stiefkiekn in Westerbork. Albertje Sok: "We doen het goed, we hadden vorig jaar tienduizend man en hopen met het mooie weer op twaalfduizend man. Moeilijk is het niet om zo veel publiek te krijgen, maar je moet wel tam-tam maken en mensen moeten zeggen 'daor ben ik west en het was mooi'."Sok: "Wij eisen van de beelden dat ze elk jaar wat nieuws hebben. Dit jaar hebben we een wedstrijd zwart kiek'n waarbij mensen op een kruk moeten zitten en kwaad kijken. Ze mogen niet lachen en het publiek moet juist voor elkaar krijgen dat ze dat wel doen."Bij jezelf blijven is volgens Sok belangrijk als je een festival organiseert. "Je moet doen waar je goed in bent en er ieder jaar iets anders bij bedenken."