Man aangehouden die seks met minderjarig meisje aanbood In Steenwijk werd de man aangehouden (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

RUINERWOLD - De politie heeft zaterdagavond een man aangehouden die in de buurt van Ruinerwold seks met een minderjarig meisje aanbood aan passanten.

De man zou zaterdagmiddag op een parkeerplaats langs de N375 hebben gestaan, waar hij vreemden aansprak met de vraag of zij seks met het meisje wilden.



Meisje in auto

Uiteindelijk werd de man in Steenwijk aangehouden met het meisje in zijn auto. De politie kwam de man op het spoor nadat iemand die door de man was aangesproken het kenteken van de auto had doorgegeven.



Het meisje is gehoord en is aan hulpverlening overgedragen. De politie roept getuigen en mensen die door de man zijn benaderd op zich te melden. Zij kunnen zich melden bij het team mensenhandel van de politie Oost-Nederland.