Motorcoureur Dion Otten boekt eerst IDM-zege Dion Otten boekte zijn eerste zege in Zolder (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Motorcoureur Dion Otten uit Assen heeft zijn eerste IDM-zege geboekt. Op het circuit van het Belgische Zolder finishte hij als eerste tijdens rit nummer één.

Daarvoor moest de 15-jarige coureur wel zijn drie jaar oudere concurrent Victor Steeman uit Lathem van zich afschudden. De twee waren zo aan elkaar gewaagd dat er een fotofinish nodig was om de winnaar te bepalen.



Fotofinish

Uiteindelijk bleek Otten met zijn Honda 0,075 seconden sneller dan de Gelderse Steeman. Otten begon de rit op pole position. Hij was tijdens de kwalificatie als tweede geëindigd achter Steeman, maar die werd vanwege een overtreding teruggezet naar positie vijf.



Tijdens de tweede rit nam Steeman revance op Otten en versloeg de Assenaar, die tweede werd, met een verschil van 0,392 seconden. In beide ritten eindigde de Duitser Toni Erhard als derde. Steeman blijft na zijn zege in rit twee aanvoerder van het klassement.



Schleiz

Eind juli komt Otten weer in actie. Tussen 27 en 29 juli vindt in het Duitse Schleiz de volgende IDM Supersport 300 plaats.