RIVM: omwonenden van boerenbedrijven niet ongezonder

DEN HAAG - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft geen verband gevonden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouw. Dat blijkt uit een meerjarig onderzoek van het instituut.

Omwonenden van landbouwpercelen maakten zich zorgen over hun gezondheid. Zij vermoedden onder andere dat gebruikte bestrijdingsmiddelen schadelijk voor hen zouden kunnen zijn.Over het algemeen werden volgens het RIVM geen duidelijke verbanden gevonden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die in de buurt van landbouw wonen, lijken volgens het instituut zelfs gemiddeld iets gezonder dan anderen.Wel vond het RIVM een verband tussen maisteelt en luchtwegaandoeningen, maar het is nog niet bekend wat daar precies de oorzaak van is. Het RIVM beveelt aan wel verder onderzoek te doen naar gezondheidseffecten.In Drenthe maken omwonenden van bloembollenteelt, zoals in Midden-Drenthe en Westerveld, zich zorgen om de gezondheidseffecten van de inzet van chemische middelen. Stichting Bollenboos uit Diever strijdt al jaren tegen het gebruik van gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.