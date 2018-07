Rechtbank spreekt moeder Sharleyne vrij

ASSEN/HOOGEVEEN - De Hoogeveense Heleen J. is vrijgesproken van het doden van haar dochter Sharleyne. Volgens de rechtbank in Assen is er te weinig bewijs dat de 38-jarige J. haar dochter heeft gewurgd en van flat De Arend heeft gegooid.

De vrijspraak wordt met gejuich en gegil aangehoord door nabestaanden, die met de oma van Sharleyne mee zijn gekomen. De rechtbank maant ze tot stilte, 'omdat er wel een kind dood is'.Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand tien jaar cel tegen Heleen J. voor doodslag op haar 8-jarige dochter in de nacht van 8 juni 2015.Volgens het OM was het onwaarschijnlijk dat Sharleyne door een ongeluk of zelfmoord van de tiende verdieping van de flat is gevallen. Daarbij telde het OM op dat J. de bewuste nacht alleen met haar dochter thuis was, dat ze ruzie hadden gehad en dat J. erg dronken was.Verder stond Heleen J. meteen na de val van haar dochter op de galerij en beweerde een Belgische forensische deskundige dat Sharleyne verwondingen in haar hals en ogen had, die duidden op verwurging.De rechtbank gaat niet mee in die conclusie. Het staat volgens de voorzitter van de rechtbank onvoldoende vast dat ze is gewurgd. Ook het DNA op het shirt van Sharleyne kon worden verklaard. Daarnaast zijn de verklaringen van twee buurmannen ook onvoldoende. Het feit dat ze J. meteen na de val op de balustrade zagen staan, wil niet zeggen dat er sprake is van een misdrijf.J. heeft altijd ontkend dat ze iets met de dood van haar dochter te maken heeft.