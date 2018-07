Studenten uit heel Europa testen eigen ontworpen raceauto's op TT Circuit

Deel dit artikel:











ASSEN - Tijdens Formula Student Netherlands gaan 1.500 technische studenten uit vijftien Europese landen tot en met donderdag de strijd met elkaar aan om de beste raceauto te ontwerpen. En waar kun je deze beter testen dan op het TT Circuit?

Bij de tweede editie van Formula Student Netherlands zijn vijftig Europese universiteiten en hogescholen uit Europa vertegenwoordigd. "In september beginnen de studenten met een blank vel papier en gaan vervolgens bouwen en testen", zegt medeorganisator Paul Sieljes. "Iedereen moet zich aan dezelfde regels houden. Er is een standaard reglement. Daarom lijken de auto's ook op elkaar en kun je goed zien welke auto de beste capaciteit in huis heeft."



Elektriciteit en brandstof

Er zijn twee klassen bij deze wedstrijd: elektrische auto's en brandstofauto's. Deze verhouding is ongeveer fifty-fifty. "We kunnen zo mooi zien of de elektriciteit de brandstoftechniek kan verslaan."



Bij de Formula Student Netherlands doen drie teams uit eigen land mee. Eindhoven, Arnhem en Heerlen zijn vertegenwoordigd. Het team uit Eindhoven werd vorig jaar derde. Het lag op koers voor de winst, maar greep toch naast de eerste prijs vanwege technische problemen.



"Dat resultaat smaakt naar meer", zegt Dennis de Niel, teamcaptain van University Racing Eindhoven (URE). "We proberen aan de top te blijven. De auto is nu vaker getest en daardoor hopelijk betrouwbaarder."



Zelf ontwerpen

Behalve de velgen, veiligheidsgordel en de hardware van de boordcomputer hebben de studenten alles aan de auto zelf ontwikkeld. "En daar zijn we best trots op. Het mooie aan deze competitie is dat we de innovatie de vrije loop kunnen laten gaan en deze kunnen toepassen op de auto."



Kennis wordt volgens De Niel vooral opgedaan tijdens het uitvoeren. "Je hebt wel een vak dat zich richt op het ontwerpen van motors, maar de meeste dingen leer je door het hier te doen. Dat vind ik het mooie, dat je theorie kan omzetten naar praktijk."



Stevige competitie

De competitie is dit jaar nog steviger, volgens Paul Sieljes. "Onder andere het hoogstgeplaatste elektrische team van de wereld doet mee. Dat komt uit Zürich." En dus kunnen de Nederlandse teams hun borst natmaken.



Vorig jaar waren de Zweedse studenten uit Göteborg de winnaars van de elektrische klasse. De brandstofklasse werd gewonnen door studenten uit Valencia.



De jury zal de auto's beoordelen op ontwerp en presentatie, snelheid en acceleratie.