Directeur pompbedrijf Noordwolde nog zeker één dag paraat in Thailand

NOORDWOLDE - Directeur Jeroen van Heck van pompbedrijf Van Heck uit Noordwolde blijft in ieder geval vandaag nog in Thailand voor de reddingsactie. Gisteren werden de eerste vier jongens uit de grot bevrijd.

Vandaag hopen hulpverleners vier tot zes andere jongens uit de grot te halen, waar ze al twee weken in zitten. "Onze directeur heeft de ambassade en het leger van allerlei adviezen over waterafvoer voorzien", zegt zijn collega Edwin Righart."Ik heb hem gisteren nog aan de lijn gehad. Hij blijft sowieso vandaag nog in Thailand, want hij wil wachten tot alle kinderen uit de grot zijn", vertelt Righart. "Hij wil zelf ook nog de grot in, maar we weten niet of dat kan en mag. We zijn er nog niet, maar de verwachting is dat de rest ook bevrijd wordt."Righart zou zelf ook met een team naar Thailand afreizen, om te helpen. Maar op het allerlaatste moment kregen de medewerkers een telefoontje dat ze naar huis konden. "We stonden al klaar op Schiphol."Righart en zijn collega's hebben thuis hun tassen niet gelijk weer uitgepakt, voor het geval ze alsnog naar Thailand moeten. "We staan nog steeds paraat, maar hopen dat de kinderen er snel uit zijn."Het bedrijf uit Noordwolde had een plan bedacht om de kinderen te redden door water weg te pompen: een heveloplossing. "Normaal gesproken doen we dat met leidingen van een meter doorsnee, maar die passen niet in de tunnels in de grot. Daarom wilden we dat met slangen doen. Dat hebben we hier allemaal getest."Volgens Righart zijn de kosten die het bedrijf heeft gemaakt verwaarloosbaar. "Ach ja, daar maken wij ons niet druk over. De enige kosten die we hebben gemaakt zijn de uren en wat klein materieel. Als je kijkt naar wat we verder in de wereld doen, dan heeft ons dit qua apparatuur niet veel gekost."