Stelling: Ik hoef mij deze zomer niet te vervelen in Drenthe

ASSEN - Het aanbreken van de zomer gaat altijd gepaard met een toename van het aantal evenementen. Ook in onze provincie stonden en staan er verschillende festiviteiten op de agenda.

Het bekendste evenement is de TT in Assen, waar duizenden motorliefhebbers hun hart konden ophalen. Maar er was meer: zo verzamelden bluesliefhebbers zich bij het Bluesfestival in Grolloo en afgelopen weekend werd FestiValderAa gehouden in Schipborg.Mensen die zin hebben in fysieke activiteiten kunnen zich onder meer opgeven voor bijvoorbeeld de Fiets4Daagse.Maar het kan zijn dat niet iedereen zich vertegenwoordigd voelt op het evenementenprogramma. Wat vind jij? Staat er genoeg op de planning deze zomer in Drenthe, of ben jij van mening dat er nog genoeg ontbreekt om je de komende maanden goed te vermaken?