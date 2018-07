Moest Henk Kuipers weg bij No Surrender?

EMMEN - Stapte Henk Kuipers uit eigen beweging op bij No Surrender of moest hij vertrekken bij de motorclub? De twee lezingen daarover lopen behoorlijk uiteen.

De National Board van No Surrender neemt zogeheten chapteroverstijgende beslissingen, bijvoorbeeld over de toetreding van andere landen en chapters. Een chapter kun je zien als een soort losse vereniging met een eigen bestuur, maar dan wel onder de vlag van No Surrender. Chapters worden niet aangestuurd door de National Board.