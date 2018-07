Hoogeveen populaire gemeente bij eikenprocessierups

ASSEN - Hoogeveen behoort tot de gemeenten waar de eikenprocessierups de afgelopen twee maanden het vaakst gespot is: 62 meldingen kwamen er binnen.

Een aanraking met het diertje kan leiden tot een branderig gevoel en huiduitslag die tot twee weken kan aanhouden. Dit wordt veroorzaakt door de haartjes van de eikenprocessierups. Landelijk gezien werd de rups de afgelopen maanden 1.700 keer gespot.Dat blijkt uit cijfers van jeukrups.nl. Hier kunnen mensen melding maken als ze de rups gezien hebben. Vooral in gebieden met zandgrond, waar veel eikenbomen staan, laat de rups zich veelvuldig zien. Ook in bomen aan de kant van de weg zijn ze te vinden, lichten melders hun waarneming toe.In Drenthe stijgt het aantal ieder jaar. Door de provincie kun je rode lintjes om bomen tegenkomen, die waarschuwen voor de rupsen. Bestrijdingsdiensten verwijderen de nesten met een soort stofzuiger.De rups werd in 1991 voor het eerst gezien in het Brabantse Hilvarenbeek, zegt de Universiteit Wageningen. Sindsdien heeft de 'plaag' zich verspreid richting het noordoosten.