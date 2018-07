Deel dit artikel:











'Caissière Intratuin Emmen verduisterde langdurig en sluw ruim 85.000' De vrouw verduisterde het geld tijdens haar werk bij Intratuin in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Tegen een 22-jarige vrouw uit Emmen is vandaag 240 uur werkstraf geëist voor verduistering. Volgens de officier van justitie wist de vrouw over een periode van vijftien maanden ruim 85.000 euro te verduisteren uit de kassa van de Intratuin in Emmen.

Dat zou gebeurd zijn van februari 2016 tot begin mei vorig jaar. Naast de werkstraf eist de officier drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen de vrouw.



'Omzet daalde als de vrouw werkte'

De verduistering kwam boven water toen het tuinbedrijf in Emmen, middels het inhuren van een recherchebureau, ontdekte dat er in de periode dat de vrouw er werkte de omzet van de zaak daalde. Er werden camera's geplaatst in de buurt van de kassa.



Al gauw was te zien hoe de vrouw contanten uit de kassalade haalde. Ze hield zelf in een schriftje bij hoeveel pintransacties ze onderbrak zodat ze ook die bedragen kon wegsluizen. Bij haar aanhouding had de vrouw 250 euro cash in haar broekzak. Op sommige dagen bleek ze 400 euro weg te nemen.



Vrouw bekent deel verduistering

De vrouw gaf de verduistering toe, al was het bedrag volgens haar, en ook volgens haar advocaat 'maar' 16.000 euro. Ze gaf tijdens de zitting aan veelal voor haar vriendje te hebben gestolen. De bedragen werden omgezet in onder meer cadeau's, een bed en spelletjes. Ook gaf ze de man geld om te vergokken. De vrouw zou onder druk van de inmiddels ex-vriend hebben gestolen 'op bestelling', zei de advocaat van de Emmense. De man zou de vrouw hebben afgeperst met het plaatsen van foto's van haar op internet.



De reclassering adviseerde de jonge en onzekere vrouw te bestraffen volgens het jeugdstrafrecht, omdat de vrouw begeleid moet worden als een kind. Maar daar ging de officier niet in mee. "De diefstallen gingen met een geraffineerde vingervlugheid, sluw en langdurig. Zonder camera's was dit nooit ontdekt."



'Ons vertrouwen geschaad'

De vrouw wilde steeds meer uren werken in het bedrijf en ook alleen maar bij de kassa. "Dat verklaart wel waarom", zei een oud-collega van het tuinbedrijf. "Ze heeft ons vertrouwen geschaad terwijl wij dachten dat ze ons gewoon meer uren per week wilde helpen."



Het tuinbedrijf wil dat de vrouw het detectivebureau dat werd ingeschakeld om haar verduistering te ontdekken, ook gaat betalen. Dat gaat om een bedrag van ruim 7.000 euro. De officier wil dat de vrouw de buit van ruim 85.000 euro terugbetaalt. De rechter doet over twee weken uitspraak.