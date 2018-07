Deel dit artikel:











LTO: 'Rapport over gezondheid en landbouw is positief voor ons' Wonen bij een landbouwperceel is volgens het RIVM niet ongezond (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

ASSEN - LTO Noord is blij met de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar het verband tussen gezondheid en het wonen bij landbouwpercelen. Dat verband is er namelijk niet, stelt het RIVM.

"Er komt nog wel een vervolgonderzoek, maar wat nu is gepubliceerd lijkt positief", zegt Jan Bloemerts van LTO Noord. "Er is ontzettend veel data aan elkaar gekoppeld. Het onderzoek heeft voor ons redelijk bevredigende uitkomsten opgeleverd."



Bloemerts noemt het onderzoek anders dan eerdere onderzoeken. "De grootschaligheid hiervan en met name het onderzoeken van kruisverbanden, is nieuw. Ook is de maatschappij anders geworden, maar zijn de mogelijkheden tot onderzoek ook veranderd."



'Geen verband'

Omwonenden van landbouwpercelen maakten zich zorgen over hun gezondheid. Zo wordt vermoed dat bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen schadelijk voor hen zijn, zoals bij de lelieteelt in de gemeenten Midden-Drenthe en Westerveld.



"Het is niet duidelijk dat mensen ziek worden, omdat ze bij landbouwpercelen wonen", zegt Anton Rietveld van het RIVM. "We zien her en der wel een verhoogd voorkomen van ziektes, maar je zou ook willen zien dat dat minder wordt als je verder weg woont. En dat zien we niet."



Wel verband tussen maisteelt en ziekte

Het RIVM vond wel een verband tussen maisteelt en luchtwegaandoeningen, maar het is nog niet bekend wat daar precies de oorzaak van is. "We zien alleen een verband, maar we hebben geen informatie over de oorzaken van het verband. Daar kunnen we nu alleen nog maar naar gissen."



We hoeven ons volgens het RIVM nog geen zorgen te maken. "Het is lastig om dat met zekerheid te zeggen, maar op dit moment zou ik dat inderdaad niet doen. Het is wel belangrijk voor ons om verder onderzoek te doen."