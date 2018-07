Buurtmoestuin Schakelveld wijkt voor huizen: 'We zijn teleurgesteld'

ASSEN - Buurtmoestuin Schakelveld in de Asser wijk Baggelhuizen moet plaatsmaken voor vijf huizen. Onder meer de leerlingen van de W.A. van Lieflandschool voor speciaal onderwijs maken gebruik van de tuin.

Het was even slikken voor de mensen van Schakelveld toen op 6 juli een makelaarsbord in de moestuin werd gepland. Al snel werd een zak over het bord getrokken. "Wij willen geen huizen, maar groenten", valt op de Facebookpagina van de vereniging te lezen.Leerlingen van OBS Baggelhuizen en de Lieflandschool hebben er een stukje grond en kunnen er zaaien, planten en schoffelen. Laatstgenoemden helpen er ook andere moestuinders mee, zegt Heleen Verbrugge van de buurtmoestuin."Voor deze kinderen is het erg belangrijk om daar bezig te kunnen zijn. Dat zeggen ook de leerkrachten van de Lieflandschool." Maar de tuin heeft nog een andere functie voor de kinderen, zegt Verbrugge. "Het is voor hen heel belangrijk dat ze contact hebben met andere mensen. De moestuin heeft een ontmoetingsfunctie."Tot de bouw begint kan er gebruik worden gemaakt van de tuin. Ondertussen wordt er gezocht naar een nieuwe locatie. "Belangrijk is dat die in de buurt van de Lieflandschool ligt. Want voor die leerlingen moet het op loopafstand zijn", zegt Verbrugge. "We hebben rondgekeken en zijn in gesprek met de gemeente, maar dat heeft nog geen oplossing geboden. Daar zijn we best teleurgesteld over. Als er geen nieuwe plek komt, is het waarschijnlijk klaar."