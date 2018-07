Deel dit artikel:











Nesten eikenprocessierups Wapserveen in korte tijd gehalveerd Gemeenten waarschuwen tegen de eikenprocessierups met roodwitte linten. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe). Vogelnesten gemaakt door de lokale basisschool om de koolmezen te trekken. (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe).

WAPSERVEEN - Bloemen, planten en nestkastjes voor vogels en vleermuizen kunnen een oplossing zijn voor overlast door de eikenprocessierups. Dat blijkt uit een proef in Wapserveen, waarbij het aantal nesten in een paar maanden tijd is gehalveerd.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Eigenlijk was er drie jaar voor uitgetrokken om te kijken of de proef werkt. Na drie maanden lijkt de proef al geslaagd. "Volgens deskundigen zouden er 65 nesten zitten en er zitten nu nog maar 28", vertelt Piet Idzerda, betrokkene bij het project. "Er zijn verscheidene nesten opgegeten door de vogels." Volgens hem is het heel bijzonder dat deze proef nu al zo goed uitpakt.



Natuurlijke vijand

Koolmezen en grootoorvleermuizen zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en daarom moeten zij naar de omgeving van de rups gelokt worden. "Twintigduizend bloembollen zijn geplant in tuinen. Ook in de bermen zijn planten neergezet en er zijn nestkastjes opgehangen", vertelt Idzerda.



Alle buurtbewoners in Wapserveen hebben meegeholpen. De leerlingen van school hebben de nestkastjes gemaakt en de bewoners hebben meer planten en bloemen in de grond gezet.



Mooie bermen

Zo'n ecologische bestrijding is volgens Idzerda erg belangrijk. "De eikenprocessierups raak je nooit helemaal kwijt, maar zo is het probleem wel te beheersen. Een ander pluspunt is dat je door de bloemen mooiere bermen en tuinen krijgt."



"Wij zijn die proef hier aan het Westeinde begonnen en we willen het verder uitrollen over Wapserveen. We zullen verder kijken wat werkt en dan kan de proef ook in de rest van Nederland starten."