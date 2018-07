OM: Grote kans op hoger beroep in zaak Sharleyne

ASSEN - Het Openbaar Ministerie gaat zeer waarschijnlijk in hoger beroep tegen de vrijspraak van de moeder van Sharleyne. Dat laat persofficier Gerben Wilbrink weten.

Heleen J. werd vanmiddag vrijgesproken van het doden haar dochter. Ze werd ervan verdacht dat ze haar dochter Sharleyne heeft gewurgd en in juni 2015 van flat De Arend in Hoogeveen heeft gegooid. Het OM eiste daarom tien jaar cel tegen haar. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is.Het OM noemt de uitspraak teleurstellend. "We hebben het vonnis net aangehoord en moeten het nu uitvoerig gaan bestuderen. Maar de kans dat we in beroep gaan is zeer aanwezig", zegt Wilbrink. "We vinden dat er voldoende overtuigend bewijs is geweest."Aanvankelijk werd de zaak tegen J. geseponeerd, maar Sharleynes vader Victor Remouchamps wist via een gerechtelijke procedure alsnog vervolging af te dwingen. Het OM kwam in het nieuwe onderzoek tot de conclusie dat J. wel degelijk verantwoordelijk zou zijn voor de dood van haar dochter."We hebben uitvoerig onderzoek gedaan, samen met de politie. We hadden gehoopt dat er eindelijk duidelijkheid zou zijn gekomen over wat er met Sharleyne is gebeurd", aldus Wilbrink.