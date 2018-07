'Heroverweeg opening Lelystad Airport'

ASSEN - De opening van Lelystad Airport, die gepland staat in 2020, moet worden heroverwogen. Dat zegt de regiegroep die de belevingsvlucht van eind mei begeleidde en evalueerde.

Ook moet er volgens de groep meer onderzoek komen naar de geluidsniveaus, meldt de NOS . De geluidsoverlast zou groter zijn dan voorspeld.Het vliegtuig vloog door het luchtruim dat gebruikt gaat worden als Lelystad Airport vakantievluchten overneemt van Schiphol. Een oud-topman van het voormalig ministerie van Milieubeheer is voorzitter van de regiegroep, die verder bestaat uit omwonenden, andere deskundigen en vertegenwoordigers van actiegroepen uit verschillende provincies.Na de belevingsvlucht in mei klaagden veel mensen over het lawaai. Uit de evaluatie van de gegevens blijkt nu ook dat er meer geluid is gemeten dan de niveaus die in de Milieueffectrapportage waren voorspeld.De regiegroep wil dat het luchtruim eerst opnieuw wordt ingedeeld. Pas wanneer alle effecten duidelijk zijn, zou het vliegveld geopend moeten worden. Daarnaast moet gekeken worden naar alternatieve routes en moeten de routes over "stille" gebieden worden heroverwogen.Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt vandaag het evaluatierapport, meldt RTV Oost.